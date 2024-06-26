В Казани до конца года планируют оцифровать захоронения 8 кладбищ

В Казани до конца 2024 года оцифруют захоронения восьми городских кладбищ. Об этом в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.

«Это позволяет определить и создать точные границы кладбищ, электронную базу с фотографиями каждого участка и могилы. Сайт с поисковой системой для нужд граждан также будет способствовать развитию некропольного туризма», – отметил докладчик.

Оцифровку и инвентаризацию уже произвели на двух старейших кладбищах города: Арском и Ново-Татарском. На данный момент работы проходят на Сухорецком, Царицынском, Архангельском и Победиловском кладбищах.

Ишкин также уточнил, что ежегодно в Казани по различным причинам умирает около 13 тысяч человек, из которых на городских кладбищах хоронят порядка 9,5 тысяч умерших – это 70% от общего числа. Остальные захоронения осуществляются в районах республики и за ее пределами.