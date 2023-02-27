В Казани до конца года отремонтируют пять поездов метро и обновят парк троллейбусов

В столице Татарстана впервые проведут ремонт поездов метрополитена и обновят парк троллейбусов. Об этом сообщил на заседании Казгордумы генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

В своем докладе он отметил, что всё больше казанцев предпочитают пользоваться электротранспортом, и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за помощь в решении вопросов, связанных с ремонтом и закупкой подвижного состава.

«Более 100 тыс. пассажиров в будний день выбирают метро как самый скоростной вид транспорта. Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рустам Нургалиевич, в этом году мы планируем заменить колесные пары на пяти первых поездах, эксплуатирующихся с момента запуска метро. Кроме того, большое вам спасибо за помощь в решении вопроса о закупке 25 современных троллейбусов и трех кузовов первой комплектности трамваев. Такого же рода поддержки ждут и наши коллеги — автотранспортники. На сегодняшний день из 732 автобусов подлежат обновлению 263 со сроком эксплуатации более 11 лет на общую сумму 4,2 млрд рублей», — сказал Абдулхаков.

Он обратил внимание на то, что в последнее время выросла стоимость самих автобусов и запчастей к ним. «В сложившихся экономических реалиях автотранспортные предприятия не в состоянии произвести обновление автобусов собственными силами», — пояснил гендиректор МУП «Метроэлектротранс».

В столице Татарстана проходит заседание Казанской городской Думы, посвященное итогам 2022 года и планам на 2023 год. В работе заседания принимает участие руководитель республики Рустам Минниханов.