В Казани до конца года ограничат движение по улице Техническая

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В столице Татарстана с 9 ноября по 31 декабря текущего, 2026 года ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Техническая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В указанный период частично ограничат движение по тротуару и полностью закроют местный проезд у здания №60а по улице Техническая, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству сетей теплоснабжения, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ ограничат движение у «Татнефть Арены» 24 и 25 декабря.