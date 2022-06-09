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Ру Тат
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Казань
9 июня 2022  13:08

В Казани до конца года будет ликвидирована Дирекция внебюджетных программ развития города

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В Казани до конца текущего года будет ликвидировано АО «Дирекция внебюджетных программ развития города» (ДВПРГ). Соответствующее постановление подписано в исполкоме столицы РТ и опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов. 

«Ликвидировать АО „ДВПРГ“ в срок до 30.12.2022», — говорится в документе. 

Согласно постановлению дирекция ликвидируется в соответствии с рядом статей Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом АО. Также приняты во внимание рекомендации совета директоров АО «ДВПРГ». 

Решение о ликвидации будет подготовлено городским Комитетом земельных и имущественных отношений, который является единственным акционером дирекции.

#исполком казани
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