В Казани до конца года будет ликвидирована Дирекция внебюджетных программ развития города

В Казани до конца текущего года будет ликвидировано АО «Дирекция внебюджетных программ развития города» (ДВПРГ). Соответствующее постановление подписано в исполкоме столицы РТ и опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Ликвидировать АО „ДВПРГ“ в срок до 30.12.2022», — говорится в документе.

Согласно постановлению дирекция ликвидируется в соответствии с рядом статей Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом АО. Также приняты во внимание рекомендации совета директоров АО «ДВПРГ».

Решение о ликвидации будет подготовлено городским Комитетом земельных и имущественных отношений, который является единственным акционером дирекции.