В Казани до конца 2022 года частично перекроют проспект Победы

В Казани частично ограничат движение транспорта по проспекту Победы до конца текущего, 2022 года. Об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана со ссылкой на распоряжение, подписанное в исполкоме города.

С 20 апреля по 30 декабря окажется перекрыто движение рядом со 2-м корпусом дома №139 и домом №101 по проспекту Победы.

Ограничение движения вызвано «возведением надземных пешеходных переходов в рамках строительства Вознесенского тракта».

Ранее до конца 2022 года из-за строительства Вознесенского тракта был закрыт проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минская, о чем сообщал «Татар-информ».