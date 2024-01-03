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В Казани до августа продлено ограничение проезда по ул.Кызыл Татарстан
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В Казани продлено ограничение движения по ул.Кызыл Татарстан. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Планировалось, что ограничение будет действовать до 29 декабря. Оно распространяется на участок проезжей части рядом с домом №20 и введено на время реставрационных работ в Ново-Слободской мечети.
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