В Казани до августа продлено ограничение проезда по ул.Кызыл Татарстан

В Казани продлено ограничение движения по ул.Кызыл Татарстан. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Планировалось, что ограничение будет действовать до 29 декабря. Оно распространяется на участок проезжей части рядом с домом №20 и введено на время реставрационных работ в Ново-Слободской мечети.