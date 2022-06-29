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Ру Тат
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Транспорт
29 июня 2022  14:47

В Казани до 6 июля ограничат проезд по улице Волгоградской

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С 30 июня в Казани вводится ограничение движения по улице Волгоградской, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

До 6 июля движение автомобилей и пешеходов частично перекроют на участке от здания №47 до №49, который располагается в промежутке от перекрестка улиц Короленко и Волгоградской до пересечения улиц Бондаренко и Волгоградской.

Кроме того, проезд ограничат на участке улицы Короленко от здания №49 до здания №34 по улице Волгоградской.

#ограничение движения
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