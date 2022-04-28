В Казани до 16 мая ограничат движение по улице Поперечно-Гривской

4 мая в Казани вводится ограничение движения по улице Поперечно-Гривской, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

До 16 мая частично закроют для движения отрезок проезжей части, располагающийся в промежутке от дома №30 до дома №36.

Причиной ввода ограничения стало проведение работ на сетях водоотведения.

«В целях безопасного проезда транспортных средств и безопасного движения пешеходов при производстве работ по прокладке трассы водоотведения D-225 мм открытым способом по ул.Поперечно-Гривская по объекту „Трасса канализационного коллектора (L-430м) по ул.ПоперечноГривская и ул.Односторонка Гривки в п.Гривка Кировского района г.Казани“ обеспечить <...> выполнение работ по ограничению движения по автомобильной дороге», — говорится в документе.