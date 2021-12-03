В Казани до 15 декабря продлили ограничение движения по Оренбургскому тракту

В Казани продлили ограничение движения по Оренбургскому тракту — на перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады. Документ подписали в городском исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии.

До 15 декабря движение ограничено возле здания № 95 по Оренбургскому тракту (студенческая поликлиника). Из-за перекрытия части кольца из центра города транспорт может проезжать только в сторону аэропорта, движение в сторону улицы Парина приостановлено.

Фото: пресс-служа мэрии Казани

Чтобы проехать на улицы Парина, 1-ю Калининградскую, Камая, можно воспользоваться маршрутом через улицы 2-я Туринская и Карбышева. Для проезда в направлении улиц Парина, Дубравная, Камая, Сыртлановой — через Танковую и Мавлютова.

Чтобы проехать в направлении улицы Братьев Батталовых и выехать из города, надо выбрать маршрут через улицу Мавлютова, проспект Победы и Оренбургский тракт.

Для проезда в направлении улиц Рауиса Гареева, Братьев Батталовых можно воспользоваться улицей Мавлютова, проспектом Победы, Оренбургским проездом, а в направлении улицы Братьев Батталовых — Оренбургским трактом и Танковым кольцом.