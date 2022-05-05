В Казани до 11 мая изменится схема движения по улице Болотникова у Горьковского шоссе

В Казани с завтрашнего дня меняется схема движения по улице Болотникова в районе Горьковского шоссе, говорится в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства.

«До 11 мая при проезде от Горьковского шоссе в сторону города на участке от дома №35а до дома №29а по улице Болотникова проезжая часть будет сужена и смещена влево», – говорится в сообщении.

Временные трудности связаны с работами по подготовке к реконструкции шоссе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 9 и 10 мая перекроют участок улицы Парижской коммуны из-за обустройства сетей кабельной канализации.

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