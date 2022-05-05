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Ру Тат
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Транспорт
5 мая 2022  20:00

В Казани до 11 мая изменится схема движения по улице Болотникова у Горьковского шоссе

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В Казани с завтрашнего дня меняется схема движения по улице Болотникова в районе Горьковского шоссе, говорится в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства. 

«До 11 мая при проезде от Горьковского шоссе в сторону города на участке от дома №35а до дома №29а по улице Болотникова проезжая часть будет сужена и смещена влево», – говорится в сообщении. 

 

Временные трудности связаны с работами по подготовке к реконструкции шоссе. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 9 и 10 мая перекроют участок улицы Парижской коммуны из-за обустройства сетей кабельной канализации. 

Фото: https://t.me/kvb_kzn/143

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