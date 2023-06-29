В Казани до 10 августа закроют для проезда часть улицы Техническая

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О новых ограничениях для движения транспорта рассказали в мэрии Казани. Они коснутся улицы Техническая.

Так, с 4 июля по 10 августа здесь закроют участок между зданиями №4 и №4б. Кроме того, с 6 по 12 июля вводится ограничение на движение транспорта около дома №4а. При этом будет полностью закрыт въезд на заправку. Помимо этого, с 13 по 19 июля будет перекрыт выезд с заправки в районе здания №4.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения на улице Солдатская, которое будет действовать с 10 по 16 июля. Подробнее об этом вы сможете узнать из нашего материала.