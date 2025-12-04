В Казани для ветеранов спецоперации проведут мастер-класс по пара-тхэквондо

В воскресенье, 7 декабря, в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоится юношеский турнир по тхэквондо, посвященный памяти героев, погибших в ходе специальной военной операции.

Особое место в программе турнира займет мастер-класс по пара-тхэквондо. Его проведут для ветеранов спецоперации, чтобы познакомить их с адаптивными методиками тренировок, сообщают организаторы события.

Спортсмены и тренеры продемонстрируют специализированные техники и подходы, позволяющие заниматься тхэквондо при наличии различных ограничений по здоровью.

Один из участников спецоперации, которому пришлось восстанавливаться после тяжелого ранения, уже осваивает этот вид спорта и готовится к участию в чемпионате России.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Спорт России», направленной в том числе на социальную адаптацию и физическую реабилитацию участников спецоперации через спорт.

В соревновательной части турнира примут участие юные спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет, представляющие различные города и районы Татарстана, а также соседние регионы. Состязания объединят тхэквондистов из Ульяновска, Тольятти, Чебоксар, Набережных Челнов, Альметьевска, Арска, Богатых Сабов, Пестрецов и Высокой Горы.

Ожидается, что мероприятия турнира посетят уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина и заместитель муфтия Республики Татарстан по работе с участниками СВО и их семьями Мансур хазрат Джалелетдинов.