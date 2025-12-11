В Казани для участников СВО, лечащихся после ранений, прошел благотворительный концерт

Татарстанское отделение «Деловой России» организовало благотворительный концерт для участников СВО, лечащихся в РКБ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Для бойцов выступили певица, автор-исполнитель, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Анна Копейкина, представители КазГИК, а также Заслуженная артистка Республики Татарстан Альбина Кустяева. Особое внимание было уделено тем бойцам, которые по медицинским причинам не могли присутствовать на концерте: им вручили подарочные наборы, собранные по просьбам самих военнослужащих, а в части палат организовали камерные музыкальные выступления.

С приветствиями к участникам мероприятия обратились сопредседатель ТРО «Деловой России» Рустам Исмаилов и исполнительный директор отделения Булат Насыйбуллин. В числе гостей также выступила депутат Казанской городской Думы Евгения Коцарь. Организаторы особо отметили, что главная задача благотворительной инициативы – оказать адресную поддержку и проявить внимание к каждому бойцу.

«Для нас важно, чтобы поддержка участников СВО была живой, человеческой и адресной. Сегодняшняя встреча – это, в первую очередь, знак уважения к бойцам, которые проходят лечение: их стойкость и служение стране вызывают искреннюю гордость и становятся примером для многих. Такие акции не только помогают укрепить моральный дух, но и дают почувствовать, что рядом с ними вся страна. Наша поддержка – не только слова, это проявление нашей верности, ответственности и веры в будущее, которое мы строим вместе», – сказал Исмаилов.