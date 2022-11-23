В Казани для участия в конгрессе собрались лучшие педиатры и детские хирурги

В Казани открыли всероссийский конгресс «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе», в этом году его посвятили девяностолетию педиатрического факультета Казанского медицинского университета. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе вуза.

В Казани ведущие детские врачи собрались в 19-й раз, и впервые за последние три года очно.

На конгрессе выступят врачи из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, ПФО, ученые и практикующие медики из ближнего и дальнего зарубежья.

«Мне приятно поздравить всех с открытием и напомнить, что ровно 20 лет назад, в 2002 году появилась идея создания Конгресса, которая тогда казалась сложно выполнимой», – отметил ректор КГМУ Алексей Созинов.

Он выступил с докладом об истории педиатрического факультета университета.

«Дети - это наше будущее. И то, что мы в них вложим, со временем получим обратно», - отметила начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Татарстана Гузель Шакирова.

Конгресс детских врачей продлится до 25 ноября.