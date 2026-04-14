В Казани для студентов из других регионов организовали экскурсии по историческому центру

В Казани стартовали экскурсии для студентов из других регионов, приехавших на обучение в столицу Татарстана. Маршруты проходят по историческому центру города, включая Старо-Татарскую слободу, сообщается на сайте «Единой России».

Участниками одной из экскурсий стали студенты казанских вузов. Среди них есть как приезжие из других регионов, так и местные жители, ранее не участвовавшие в прогулках по городу с экскурсоводом.

Как рассказала генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров Республики Татарстан Юлия Баширова, в регион, особенно в летний период, приезжает большое количество молодежи.

«Они приезжают индивидуально со своими друзьями, в составе семьи, или уже приезжают молодые семьи», – уточнила она и добавила, что в Казани действует множество туристических программ, с которыми можно ознакомиться в экскурсионном центре.

«Среди молодежи, как и среди взрослых туристов, популярны обзорные экскурсии по Казани, на остров-град Свияжск. В Великий Болгар, Елабугу, Тетюши, Чистополь ездят с большим удовольствием, потому что каждая локация отличается друг от друга и много интересных точек показа, интерактивных музеев, которые районы сами создают. Но что приятно и что радует: в последнее время интерес у молодежи именно к экскурсиям по своему городу», – отметила Юлия Баширова.

Экскурсовод Яна Николюк подчеркнула, что туристы становятся более требовательными и ищут новые впечатления. «Туристы хотят увидеть то, что они не видели в других путешествиях. И в этом плане Татарская слобода – действительно та часть Казани, с которой стоит познакомиться. Как раз таки именно это место отличает Казань от других городов России», – уверена гид.

Студентка первого курса Института физической культуры и спорта Казанского федерального университета Виолетта Ярышева приехала в Казань из Башкирии.

«Культуры Татарстана и Башкирии схожи, и мне интересно узнать, в чем это проявляется. В Казани я учусь недолго и уже до этого приезжала сюда, но на экскурсиях бывала редко. Поэтому мне очень была интересна эта экскурсия, она дала возможность углубиться в историю и понять, в каком я величественном городе, оказывается, учусь», – рассказала она.

Среди участников экскурсии есть и туристские волонтеры. Студентка Казанского инновационного университета Екатерина Олейник регулярно сопровождает экскурсионные группы.

«Мне нравится информировать туристов, как у нас здорово, красиво, интересно», – рассказала она, уточнив, что чаще работает именно с молодежными группами.

«Молодым людям интересен гастрономический туризм, интересны культура, архитектура, история Казани, спортивный туризм», – отметила Екатерина Олейник.

Гендиректор Ассамблеи туристских волонтеров РТ Юлия Баширова пояснила, что туристские волонтеры помогают экскурсоводам, но не заменяют их.

По ее словам, стать волонтером может любой желающий с 14 лет, чаще всего это студенты. Перед работой они проходят обучение, ближайшее из которых состоится в лагере «Добрый».

«Скоро мы проведем профильную образовательную смену для туристских волонтеров, которые будут рассказывать гостям, куда сходить, где поесть, что посмотреть, и давать им максимально расширенную информационную справку о том, что происходит в нашем городе. На протяжении двух дней мы ребятам будем рассказывать об основах гостеприимства, что такое гастрономический сувенир, где купить уникальные подарки, которые производят непосредственно наши умельцы республики», – пояснила Юлия Баширова.

Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова отметила, что в Татарстане системно развивается туристическая отрасль. Она напомнила, что республика стала первым регионом, где был создан комитет по туризму, занимавшийся развитием отрасли.

«Внутренний туризм становится ключевой точкой развития для России и Татарстана. Это дает много позитива россиянам, которые, безусловно, достойны хороших условий для того, чтобы путешествовать, познавать страну, культуру и историю», – сказала Татьяна Ларионова.

Развитие внутреннего туризма и молодежных путешествий обсуждалось на третьем окружном отчетно-программном форуме «Единой России» в Нижнем Новгороде. Участники форума выступили за расширение туристических маршрутов, включая патриотические направления, а также развитие инфраструктуры на заповедных территориях. На форуме Татарстан представляла Юлия Баширова.

Среди участников мероприятия она внесла предложения в народную программу, которые касались развития инфраструктуры, строительства гостиниц и средств размещения, благоустройства территорий, включая природные зоны. Также было предложено расширение молодежных маршрутов, чтобы они стали более доступными и разнообразными.

Напомним, народная программа «Единой России» включает ключевые положения по развитию туризма: обеспечение доступного проезда к туристическим объектам, развитие качественного отечественного туристического продукта, а также патриотическое воспитание через посещение городов-героев и городов воинской славы.

Эти направления реализуются по поручению Президента РФ и в рамках нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодёжь и дети».

Партия добилась включения финансирования этих мероприятий в федеральный бюджет. При поддержке «Единой России» в регионах создается туристическая инфраструктура. Свои предложения для включения в новую народную программу партии может внести каждый желающий на сайте естьрезультат.рф.