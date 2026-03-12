В Казани для семей участников спецоперации прошел праздник «Свет весенней надежды»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани, в Доме актера имени Марселя Салимжанова, состоялось праздничное мероприятие «Свет весенней надежды» для семей участников специальной военной операции. Его организовал Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан.

Как объяснила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Республики Татарстан Ангелина Галимова, встреча приурочена к Международному женскому дню.

«Сегодня мы собрались, чтобы еще раз продлить прекрасный праздник – Международный женский день. Праздник решили провести немного позже, потому что в этом году 8 Марта выпало на выходные и многие проводили это время в кругу семьи. Нам захотелось продлить праздничное настроение и еще раз подарить женщинам внимание и теплую атмосферу», – отметила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Галимовой, для гостей подготовили теплую и дружескую программу. «После мастер-классов все участники мероприятия соберутся за одним большим столом на чаепитие. Для женщин подготовлены цветы и угощения», –пояснила она.

«Помощь в приобретении подарков оказал участник специальной военной операции Руслан Галимов, который недавно стал депутатом Казанской городской Думы. Сейчас он находится в зоне СВО, но, узнав о нашем празднике, решил поддержать мероприятие», – добавила Ангелина Галимова.

Для гостей организовали несколько тематических площадок. Женщины приняли участие в мастер-классе от актрисы театра и кино, где познакомились с актерскими техниками и упражнениями по работе с голосом, направленными на восстановление эмоционального ресурса.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это актерские тренинги, направленные на развитие концентрации внимания, высвобождение эмоций, а также на развитие фантазии и воображения. Участники научатся чувствовать партнера и взаимодействовать с ним. После основной части их ждет легкий игровой тренинг, который помогает закрепить полученные навыки в более свободной и творческой форме», – рассказала артистка по имени Екатерина.

Для детей подготовили творческий мастер-класс «Жемчужинка». Участники узнали интересные факты о жемчуге и создали памятный подарок для мам – небольшую декоративную шкатулочку из ракушек, привезенных с Дальнего Востока. Волонтер Ольга заметила, что ракушки были собраны в Тихом океане, затем очищены и специально подготовлены для творческой работы.

«Во время занятия дети вместе с нами украшают ракушки, раскрашивают их и создают красивые открытки для своих мам. Помогают проводить мастер-класс и молодые участники, активисты: Лейла – студентка КИУ, будущий педагог-психолог, Ренат – будущий ученый, Камиль – студент училища олимпийского резерва, член сборной Татарстана по фехтованию. Мы также рассказываем детям о природе Дальнего Востока, показываем различные природные материалы и знакомим их с флорой и фауной этого региона», – уточнила она.