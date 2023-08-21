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Новости Татарстана и Казани
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В Казани для семей участников спецоперации пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко
В День города и День республики, 30 августа, в столице Татарстана для семей участников специальной военной операции выступит команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
«Тридцатого августа с особым подарком по приглашению Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] Казань посетит команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко [с программой] для семей, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО», — сообщила докладчица.
Два ледовых шоу «Союз чемпионов» с участием «прославленных фигуристов» будут организованы в «Татнефть Арене».
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