В Казани для семей участников спецоперации пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко

Евгений Плющенко в 2021 году

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В День города и День республики, 30 августа, в столице Татарстана для семей участников специальной военной операции выступит команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Тридцатого августа с особым подарком по приглашению Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] Казань посетит команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко [с программой] для семей, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО», — сообщила докладчица.

Два ледовых шоу «Союз чемпионов» с участием «прославленных фигуристов» будут организованы в «Татнефть Арене».