В Казани для семей погибших участников СВО организовали кулинарный мастер-класс

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» присоединился к Всероссийской акции «Пирог на четвертое», приуроченной ко Дню народного единства.

«Всероссийская акция «Пирог на четвертое» проводится уже второй год в День народного единства. Этот праздник напоминает о наших общих ценностях, многовековой культуре, традициях и любви к Родине, а инициатива – еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Именно из таких простых, искренних встреч и складывается чувство единства и сопричастности», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: © фонд «Защитники Отечества»

В Казани семьи погибших участников СВО встретились в филиале фонда, на специальной кухне, созданной для проведения кулинарных мастер-классов. Им рассказали, как правильно готовить губадию и китайскую курицу гунбао.

Участие в мастер-классе приняла Светлана Плетнева, мама погибшего ветерана СВО.

«Для меня участие в таких встречах – это очень важно. Я уже второй раз посещаю кулинарные мастер-классы филиала фонда “Защитники Отечества”, и мне все очень нравится. Можно освоить новые рецепты, пообщаться с теми, кто пережил похожее, и хотя бы на время переключиться. Сегодняшняя встреча была особенной – мы пекли не просто для себя, а чтобы вместе отметить День народного единства. В этот день особенно чувствуешь, что мы одна большая семья, у которой общая история, общие традиции и общая забота друг о друге», – рассказала Светлана.