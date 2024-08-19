В Казани для родителей пройдет открытая лекция психолога о подготовке детей к школе

В среду, 21 августа, в Республиканском клиническом наркологическом диспансере пройдет открытая встреча с психологом для родителей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

Главная тема встречи: «Здравствуй, школа!». Заведующая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, как облегчить ребенку возвращение в школу, как выстроить режим дня ученика, настроить и замотивировать ребенка на учебу, а также как реагировать на оценки и выстроить доверительные отношения со школьником. И конечно, психолог ответит на все вопросы участников мероприятия.

Всех желающих принять участие в обсуждении ждут 21 августа в 19:00 по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус Д, 3 этаж – на мансарде. Участие совершенно бесплатное. Предварительно необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.