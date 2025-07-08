В Казани для особенных детей организовали праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, провели мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Праздник был организован совместно с благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные сердца», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«Для нас большая честь поддержать эти семьи и подарить им атмосферу праздника и радости в такой важный день. Мы всегда рядом с вами, чтобы вместе делать мир добрее и внимательнее к особенным детям и их родителям», – заявил руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев.

Началось мероприятие с показа фотовыставки «Свет особых матерей» в рамках проекта «ШтабЭкспо». Зафиксированные на снимках истории свидетельствует о силе духа, безграничной материнской любви и ежедневном подвиге. В проекте приняли участие 44 матери со всей республики, воспитывающие детей с особенностями развития. Каждое фото сопровождается рассказом, позволяющим глубже понять жизнь этих женщин.

«Эта выставка – про жизнь, про любовь и про то, что материнство, даже когда оно связано с особыми трудностями, – это счастье и большая миссия. Мы хотим показать обществу, что семьи, где растут дети с особенностями развития, не про жалость, а про настоящую любовь, искренние эмоции и силу. Спасибо Штабу общественной поддержки за возможность провести такой важный день вместе», – пояснила директор фонда «Солнечные сердца» Екатерина Андронова.

После открытия выставки для гостей провели мастер-классы по кулинарии, настольным играм и рукоделию. Дети и родители с удовольствием готовили блюда, делали поделки и играли вместе.

«Каждой маме важно чувствовать поддержку и видеть, что ее ребенок принят таким, какой он есть. Сегодня мы испытали столько тёплых эмоций! Спасибо всем, кто помогает нашим детям радоваться жизни и раскрывать свой мир», – поделилась впечатлениями от событий одна из матерей – Елена Джафарова.

В штабе заверили, что продолжат развивать социальные проекты и оказывать внимание семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, в рамках федерального проекта «Единые».