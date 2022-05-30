В Казани для итоговой аттестации учащихся организовали 171 пункт сдачи экзаменов

В столице Татарстана для сдачи государственной итоговой аттестации организовали 171 пункт сдачи экзаменов, в том числе 88 пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Процесс будет проходить в прежнем, доковидном формате. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Докладчик отметил, что в Казани 158 тыс. детей завершили свое обучение — теперь их ждут долгожданные летние каникулы. Учащиеся 9-х и 11-х классов, которых в этом году насчитывается 17,8 тыс. человек, уже сдали первые экзамены.

«В этом году порядок проведения экзаменов вернулся в допандемийный формат. Для сдачи государственной итоговой аттестации подготовлены 25 пунктов ЕГЭ, 48 пунктов ОГЭ и 10 пунктов проведения государственных выпускных экзаменов (ГВЭ). Кроме того, 88 пунктов организованы на дому для детей с ОВЗ», — рассказал Ризванов.

Он подчеркнул, что особое внимание при проведении государственной итоговой аттестации уделяется объективности процедуры и готовности пунктов сдачи экзаменов к ее проведению, а также безопасности всех участников процесса.

«Весь процесс проходит под камерами видеонаблюдения», — резюмировал Ризванов, заметив, что в организации государственной итоговой аттестации на территории города в этом году задействованы более 10 тыс. педагогов.