В Казани для детей-сирот приобретут 37 квартир

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Государственный комитет Татарстана по закупкам планирует приобрести в Казани 37 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели будет направлено более 180 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация размещена на сайте единой информационной системы. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Размеры жилых помещений должны соответствовать требованиям законодательства: не менее 24 кв. метров на одного человека, но не более 36 кв. метров. Жилые дома должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2024 года. Помещения не должны находиться в залоге, под арестом или быть обременены иными обязательствами, являться предметом исков со стороны третьих лиц и свободны от проживания третьих лиц.

«Закупка жилья для детей-сирот является важной частью социальной политики, направленной на обеспечение жильем наиболее уязвимых категорий граждан. Жилье должно соответствовать определенным стандартам качества и безопасности. Проведение электронных аукционов позволяет обеспечить прозрачность и эффективность закупки, обеспечить соблюдение всех правовых норм и процедур», – заявил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Гарантийный срок, в ходе которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание жилых помещений, составляет не менее двух лет. Срок передачи приобретаемых жилых помещений – до 20 декабря текущего, 2025 года.