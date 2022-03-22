В Казани для детей с синдромом Дауна прошел «Солнечный день»

«Солнечный день», приуроченный к Всемирному дню человека с синдромом Дауна, прошел сегодня в Казани в здании «Татнефть Арены». Мероприятие посетили 15 ребят вместе с родителями.

«Мы пригласили детей с синдромом Дауна. Мы часто приглашаем в гости детей с различными заболеваниями, особенностями в развитии. Так, недавно в наших гостях были дети с расстройством аутистического спектра. Наши сотрудники прошли специальные тренинги по работе с такими детьми. Гостей ждет экскурсия с аниматором, который покажет ребятам, как можно играть в интерактивном парке», – рассказала маркетолог мультимедийного центра «Союзмультпарк» Ляйсан Залялиева.

На экскурсию в парк мультфильмов пришли дети дошкольного и школьного возраста. В их числе оказалась жительница Казани Венера Фадиева. Она пришла сыном Анваром.

«Сын учится в гимназии №180, в подобном мероприятии он участвует впервые. Здесь он узнал много новой информации. Кроме того, участие в подобных акциях помогает в социализации ребенка. Мой сын знакомится с аниматорами и другими детьми и, таким образом, учится находить общий язык», – сообщила женщина.

Сейчас Анвару 11 лет, его сверстники учатся в четвертом классе. Однако в силу особенностей в развитии мальчик учится во втором классе. Как отметила его мама, у Анвара есть небольшие проблемы с речью, но он все прекрасно понимает и хорошо считает. А еще ребенок отлично рисует, занимается футболом, посещает занятия по теннису, плаванию и вокалу. Конечно, в воспитании солнечного ребенка есть некоторые особенности.

«Сначала было сложно это принять, но я взяла себя в руки и начала с ним работать. Мы сейчас воспринимаем его, как обычного ребенка. Естественно, приходится дольше работать над тем, чтобы он запомнил буквы и счет, но у него бывают успехи в учебе», – отметила мама мальчика.

Гузель Айнетдинова пришла на мероприятие с девятилетней дочкой Айзилей. У юной жительницы Казани увлечений не меньше. Она танцует и поет, играет на флейте и фортепиано, ходит на занятия по гимнастике. Девочка учится в 76-ой коррекционной школе во втором классе. Мама Айзили считает, что самое главное в воспитании ее дочери – родительское тепло и любовь.

«Главное – любить особенного ребенка и верить, что будет все хорошо. Если ты любишь своего ребенка, то уже не обращаешь внимания на какие-либо неприятные обстоятельства, допустим, негативную реакцию в обществе. Важно не стесняться, чаще выводить ребенка, посещать развивающие мероприятия, общаться и не закрываться в себе», – сказала женщина.

Юные гости посетили 12 увлекательных интерактивных аттракционов парка, встретили любимых мультгероев и погрузились в мир анимации и современных технологий. После экскурсии они посетили мастер-класс по созданию собственного мультфильма в «Школе анимации». В числе организаторов мероприятия - АНО «Особые Дети. Татарстан» и региональное отделение «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов».