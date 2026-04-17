В Казани для акушеров-гинекологов провели курсы с использованием виртуальной реальности

Более 40 акушеров-гинекологов прошли курсы повышения квалификации в КГМУ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения. На курсах было задействовано новейшее оборудование: многофункциональные симуляторы, тренажеры и робототехника, 3D-модуль дополненной виртуальной реальности. Обучение длилось 36 часов.

По словам руководителя Аккредитационно-симуляционного центра КГМУ Юрия Орлова, такие занятия предоставляют возможность врачам отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

«С помощью высокотехнологичного оборудования и многократного повторения процесса, специалисты отрабатывают и закрепляют навыки действий в экстренных случаях. Они не боятся действовать и точно знают, что нужно делать, чтобы и мать, и ребенок были здоровы», - сказал Орлов.

Высоко оценила курсы и акушер-гинеколог Нижнекамской детской райбольницы Римма Нурмухамедова. Больше всего ее впечатлили занятия в 3D-очках.

«Я не первый раз на этих симуляционных курсах, но вот эта практика в 3D-очках — это что-то невероятное. Это похоже на реальную ситуацию. Здесь мы можем повторять все движения, что очень полезно для понимания, как правильно ставить руки и помогать ребенку родиться», - утверждает врач.