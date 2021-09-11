В Казани дизайнеры из разных регионов России провели показ мод одежды в этническом стиле

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани состоялся показ мод с участием дизайнеров из разных регионов России. Его главная особенность в том, что одежда, представленная на площадке, выполнена в этническом стиле. Эта инициатива получила поддержку по итогам молодежного форума этнопроектов «Таба».

«Еще три года назад мы создали проектный офис „Национальное — актуальным“, главной философией которого стало формирование национальной культуры у молодежи. Сделать это можно только вовлекая ее саму в процесс создания модного, интересного, актуального национального продукта. Уверен, что этот проект способен оставить не только у участников, но и зрителей очень важный след в душе и дать им возможность посмотреть по-новому на национальный орнамент как на что-то интересное», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В настоящее время национальная тема актуальна и востребована среди молодежи. Министр напомнил, что у Минмолодежи РТ существует система грантов для подобных проектов.

Показ прошел на набережной озера Кабан. Свои работы здесь представили дизайнеры из Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Москвы. Также для зрителей выступила молодежная фолк-группа «Закария», исполняющая песни в этническом стиле.

«Данный показ направлен не только на форматирование национального самосознания у молодежи, но и укрепление межэтнических отношений. Мы в восторге от Татарстана. Ваша молодежь талантливая и красивая», — отметила дизайнер из Саранска Татьяна Сидоркина.

Она рассказала о коллекции, которую представила делегация из Мордовии. По ее словам, в одежду интегрировано настоящее, прошлое и будущее. Основой послужила историческая реконструкция национальных костюмов.