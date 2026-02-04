В Казани диспетчер и водитель автобуса помогли родителям найти потерявшуюся школьницу

В Казани диспетчер и водитель автобуса помогли найти потерявшуюся в метель школьницу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МУП «ПАТП №2».

Отец девочки обратился в диспетчерскую предприятия с просьбой о помощи. По его словам, дочь ушла на автобусную остановку и перестала выходить на связь.

Диспетчер Ольга незамедлительно передала приметы ребенка всем водителям маршрута №62. Спустя некоторое время водитель автобуса Сергей сообщил, что девочка находится в его салоне – как выяснилось, у школьницы разрядился телефон и она не могла связаться с родителями.

«В считанные минуты благодаря четкой работе диспетчерской службы и внимательности водителя на линии был установлен контакт, а папа смог облегченно вздохнуть», – отметили в пресс-службе предприятия.