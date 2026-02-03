В Казани директора УК оштрафовали за плачевное состояние дома на Декабристов

В Казани оштрафовали директора ООО «УК ЖКХ Московского района» за плачевное состояние одного из домов по улице Декабристов.

Как сообщили в Жилинспекции Татарстана, поводом для проверки послужили обращения жильцов, которые жаловались на плохое состояние их дома. Жалобы подтвердились – в подъездах осыпалась краска, в подвале и на чердаке валяется мусор, а на выходе вентиляционных шахт крошится штукатурка.

Директор УК был признан виновным в нарушениях и оштрафован на 50 тысяч рублей.