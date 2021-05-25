В Казани директора ПАТП оштрафовали на 100 тысяч за получение денег за «мертвых душ»

В Казани суд вынес приговор директору ПАТП №4 Айрату Исхакову. Об этом сообщает пресс-служба Московского суда.

Директору ПАТП обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий. С 2017 по 2020 год он фиктивно устроил на работу несколько сотрудников. Фактически никаких обязанностей они не исполняли, однако зарплату получали. За все время им удалось «заработать» пять миллионов рублей, которые ушли в карман Исхакову.

Кроме того, он за счет средств предприятия приобрел автомобиль Lexus, который использовал для собственных нужд.

Суд посчитал вину Исхакова полностью доказанной. Ему придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей.