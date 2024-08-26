В Казани девятиклассники смогут пойти работать в школьные столовые

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В Казани набирают группу девятиклассников для обучения поварскому делу, которые смогут пойти работать в школьных столовых. Курсы могут пройти выпускники, которые закончили обучение в школах и не поступили в ссузы. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В 2023 году сертификаты поварского разряда получили 19 человек, четверых приняли на работу в школьные столовые.

«Растущее количество детей в Казани требует квалифицированных специалистов. И департамент не тонет в рутине, постоянно генерирует новые идеи», — прокомментировал инициативу мэр Ильсур Метшин.

С сентября также традиционно привлекут к работе в пищеблоках студентов профильных учебных заведений. Они не только пройдут практику, но и будут трудоустроены. В 2023 году подобный опыт получили 238 студентов, еще 95 человек прошли обучение на площадке Департамента продовольствия и социального питания Казани по программе «Профессионалитет».

309 человек трудоустроились по акции «Приведи друга» в прошлом учебном году. Сумму вознаграждения для рекрутеров было решено увеличить с 10 до 20 тыс. рублей. Обращаться по вопросам можно по номеру +7(927)043-72-44.