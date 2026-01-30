В Казани девушку-водителя судят за ДТП с тремя погибшими пассажирами

Фото: © Дмитрий Шатров /«Татар-информ»

В Кировском райсуде Казани стартовал процесс по делу 21-летней Алины Фазуллиной. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.

«15 октября прошлого года Алина Фазуллина, управляя технически исправным автомобилем Honda, значительно превысила скорость, нарушив ПДД. Она выехала за пределы проезжей части, где наехала на препятствие – опору линии электропередачи, а после на опору моста», – сообщил помощник прокурора.

Трое пассажиров – мужчины, находившиеся в салоне автомобиля, – погибли от полученных травм. Водитель отделалась легкими травмами и испугом.

Гособвинитель отметил, что Фазуллина нарушила сразу несколько пунктов ПДД и при более внимательном вождении трагедии можно было избежать.

Смертельное ДТП произошло на Горьковском шоссе в ночь на 15 октября. Автомобиль Honda под управлением 21‑летней девушки сначала врезался в фонарный столб, затем – в бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе – Восстания. Три пассажира скончались на месте.