news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 января 2026 10:54

В Казани девушку-водителя судят за ДТП с тремя погибшими пассажирами

Читайте нас в
Телеграм
В Казани девушку-водителя судят за ДТП с тремя погибшими пассажирами
Фото: © Дмитрий Шатров /«Татар-информ»

В Кировском райсуде Казани стартовал процесс по делу 21-летней Алины Фазуллиной. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.

«15 октября прошлого года Алина Фазуллина, управляя технически исправным автомобилем Honda, значительно превысила скорость, нарушив ПДД. Она выехала за пределы проезжей части, где наехала на препятствие – опору линии электропередачи, а после на опору моста», – сообщил помощник прокурора.

Трое пассажиров – мужчины, находившиеся в салоне автомобиля, – погибли от полученных травм. Водитель отделалась легкими травмами и испугом.

Гособвинитель отметил, что Фазуллина нарушила сразу несколько пунктов ПДД и при более внимательном вождении трагедии можно было избежать.

Смертельное ДТП произошло на Горьковском шоссе в ночь на 15 октября. Автомобиль Honda под управлением 21‑летней девушки сначала врезался в фонарный столб, затем – в бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе – Восстания. Три пассажира скончались на месте.

#гаи #ДТП с погибшим #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026