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Происшествия 9 января 2024 21:55

В Казани девушка за рулем Opel сбила 15-летнего подростка на зебре

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В Казани на проспекте Победы 24-летняя девушка за рулем Opel сбила подростка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне вечером на нерегулируемом переходе.

15-летний парень был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

#сбили подростка
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