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В Казани девушка за рулем Opel сбила 15-летнего подростка на зебре
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В Казани на проспекте Победы 24-летняя девушка за рулем Opel сбила подростка, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло накануне вечером на нерегулируемом переходе.
15-летний парень был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
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