В Казани девушка за рулем Opel сбила 15-летнего подростка на зебре

В Казани на проспекте Победы 24-летняя девушка за рулем Opel сбила подростка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне вечером на нерегулируемом переходе.

15-летний парень был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.