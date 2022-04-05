В Казани девушка хотела зарезать парня, но убила заступившегося за него знакомого

Как полагает следствие, в декабре прошлого года 22-летняя девушка из Башкортостана, находясь в Казани на заработках, вместе с парнем пригласила знакомых на новоселье в квартиру на улице Тансык. После распития алкоголя, она поругалась со своим сожителем, взяла на кухне нож и попыталась ударить его.

Однако за мужчину вступились гости. Тогда во время потасовки она ударила ножом в грудь 32-летнего знакомого, тот скончался.

Свою причастность к преступлению девушка не признала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас она находится под стражей. Дело отправили в суд для рассмотрения по существу, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.