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Ру Тат
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Происшествия
5 апреля 2022  18:19
Павел Климчак

В Казани девушка хотела зарезать парня, но убила заступившегося за него знакомого

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Как полагает следствие, в декабре прошлого года 22-летняя девушка из Башкортостана, находясь в Казани на заработках, вместе с парнем пригласила знакомых на новоселье в квартиру на улице Тансык. После распития алкоголя, она поругалась со своим сожителем, взяла на кухне нож и попыталась ударить его.

Однако за мужчину вступились гости. Тогда во время потасовки она ударила ножом в грудь 32-летнего знакомого, тот скончался.

Свою причастность к преступлению девушка не признала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас она находится под стражей. Дело отправили в суд для рассмотрения по существу, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Убийство
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