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Происшествия 15 февраля 2025 12:27

В Казани девушка-водитель без прав влетела в легковушку, пассажирка умерла в больнице

Накануне вечером в Казани 19-летняя девушка без прав за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели на большой скорости выехала на встречку и влетала в автомобиль Kia K5, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

ДТП произошло на улице Чистопольская. Водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Как стало известно позже, 18-летняя пассажирка «Лады» скончалась в больнице. «Лада» помещена на штрафстоянку.

На девушку-водителя возбудили административные дела по статьям: «Получение телесных повреждений участников ДТП», «Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке», «Управление ТС водителем, не имеющим права управления», «Отсутствует полис ОСАГО», «Управление ТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».

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