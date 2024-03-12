В Казани девушка на Opel сбила 9-летнего мальчика

Сегодня днем в Казани автоледи сбила ребенка, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

«На Ершова 32-летняя водитель Opel, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на 9-летнего ребенка, который двигался по ходу движения автомобиля», – рассказала агентству начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани Алия Валиева.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести и был отпущен врачами домой после оказания помощи.