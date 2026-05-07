Происшествия 7 мая 2026 08:40

В Казани девочку, чья нога застряла в детской горке, вызволили спасатели

Семилетней девочке, застрявшей на детской горке, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в парке на улице Мира, что в казанском жилмассиве Дербышки. Девочка играла на детской горке, в какой-то момент ее нога застряла в конструкции.

Прибывшие на место спасатели вызволили девочку, аккуратно использовав гидравлический инструмент. Ребенка передали бригаде скорой помощи.

#спасли девочку #застрял ребенок #гу мчс рф по рт
