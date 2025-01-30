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Общество 30 января 2025 06:30

В Казани девелоперы предпочитают сдавать квартиры с предчистовой отделкой

В Казани девелоперы предпочитают сдавать квартиры с предчистовой отделкой
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Доля квартир с предчистовой отделкой на первичном рынке городов-миллионников продолжает расти. На такие меры девелоперам пришлось пойти из-за строительной инфляции и усложнения логистики. Это следует из исследования «Циан. Аналитики», которое есть в распоряжении «Татар-информа».

В Казани доля квартир без отделки на первичном рынке составляет 33%. Черновая отделка предусмотрена в 8% предложений, предчистовая – в 58%, а чистовая – в 1% новых квартир. Жилья, оформленного «под ключ», сейчас в столице Татарстана и вовсе не встречается.

«Оптимизация продуктовых решений, с одной стороны, снижает затраты девелопера, с другой – сохраняет интерес покупателей к объектам. Выполненные отделочные работы пользуются спросом со стороны клиентов, так как у тех, кто когда-нибудь в своей жизни делал ремонт (особенно, его «грязную» часть) своими силами, есть четкое понимание, что расценки на отделку от застройщика обычному покупателю строительных материалов повторить не удастся. Полный отказ от отделки угрожает девелоперу потерей заметной части потенциальных покупателей, поэтому на такой шаг застройщики в большинстве случаев идти не готовы», – отметила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.

Новостройки без отделки составляют большую часть предложения в Волгограде (88%), Ростове-на-Дону (77%), Уфе (54%) и Омске (53%).

Квартиры с предчистовой отделкой чаще всего встречаются в Новосибирске (74%). В Санкт-Петербурге (52%) высокая доля объектов с чистовой отделкой, в Самаре (50%) – с черновой.

#новостройки #продажа квартиры #рынок недвижимости
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