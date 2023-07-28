В Казани дети участников спецоперации получили более 27 тысяч билетов по карте «Батыр»

Более 27 тысяч билетов по карте «Батыр» для посещения учреждений культуры получили дети участников специальной военной операции. Летом востребованность выросла в два раза, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Льгота распространяется на 45 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры. Со списком учреждений культуры Казани, которые предоставляют возможность детям мобилизованных бесплатно посетить концерты и другие мероприятия, можно ознакомиться по ссылке. Как отметили в мэрии города, список пополняется.

Кроме того, по карте «Батыр» дети бесплатно посетили более 600 спортивных занятий. Тренировки организованы в 30 спортивных учреждениях.

По данным Управления социальной политики города, всего детям мобилизованных, контрактников и добровольцев выдано 3417 карт «Батыр». Пластиковые карты «Батыр» для подтверждения льгот для детей выдают в районных администрациях Казани семьям участников спецоперации.

