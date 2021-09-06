В Казани детей из многодетных семей обучат изготовлению и раскрашиванию посуды из глины

7 сентября в Казани состоится бесплатный мастер-класс по лепке из глины. Участниками мероприятия смогут стать дети из многодетных семей в возрасте от 6 до 15 лет, сообщает фонд «День добрых дел».

Мастер Лилия Маликова расскажет ребятам об особенностях глины и работы с ней. Затем участники попробуют создать чашки, тарелки и миски и раскрасить их. Организаторы — проект «Мастерская добрых дел» — полагают, что мастер-класс поможет развить образное мышление, фантазию и мелкую моторику детей.

Мастер-класс состоится с 13.30 до 15.00 в доме №3 по улице Калинина. Необходима предварительная запись по номеру +7 (843) 236-65-61.