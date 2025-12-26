В Казани депутаты разных уровней продолжают прием граждан перед Новым годом

В преддверии Нового года в Региональной общественной приемной «Единой России» депутаты разных уровней продолжают проводить приемы жителей Татарстана.

В понедельник, 29 декабря, на вопросы татарстанцев ответят сенатор от республики Тимур Нагуманов и депутат Государственной Думы Илья Вольфсон.

Во вторник, 30 декабря, проведет прием еще один депутат Госдумы – Айдар Метшин, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Обратиться за помощью или консультацией может каждый. Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, а также по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.

Ранее ответившие на обращения граждан депутаты взяли их в работу. В частности, депутат Госдумы Анатолий Иванов откликнулся на письмо жительницы Набережных Челнов, отправленное от имени ее 8-летней дочери – ребенка с синдромом Дауна. Парламентарий помог семье в приобретении абонемента в бассейн для девочки.

К другому депутату Госдумы, Рустаму Калимуллину, обратилась многодетная мать из Высокогорского района с просьбой подарить праздник своим детям-близнецам, у одного из которых есть инвалидность. Член нижней палаты федерального парламента помог семье в организации посещения новогодней елки – сегодня дети вместе с матерью отправятся на праздник.

Другие обращения касались не частных, а общих вопросов, актуальных для многих россиян. Так, депутат Госсовета РТ Ляля Кудерметова провела детальную консультацию по вопросам льготной ипотеки, объяснив тонкости программ господдержки.

Отвечают на вопросы граждан и муниципальные депутаты. Депутат Казгордумы Евгения Коцарь передала подарки для подопечных благотворительного фонда «Чистые сердца» к Новому году. А ее коллега Юрий Казаков рассмотрел ряд обращений, касающихся коммунально-бытового обслуживания и вопросов строительства.

Особое внимание уделяется оперативному разрешению острых ситуаций. Пациент пожаловался, что его, столкнувшегося с трудностями после операции, не переводили в палату. Депутат Казгордумы Дина Лаврикова связалась с главврачом клиники, и вопрос был решен положительно.