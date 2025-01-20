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Общество 20 января 2025 10:40

В Казани День студента отметят более 164 тыс. молодых людей

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В столице Татарстана на сегодняшний день обучаются 164 тыс. студентов. Для них 24 января организуют различные мероприятия ко Дню российского студенчества. Об этом на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

Комитет в этот день посетит четыре высших учебных заведения города в рамках автобусного тура. Студентов ждет диджей-сет от молодых казанских исполнителей, интерактивное шоу, командные и музыкальные игры. Также молодых людей познакомят с деятельностью мэрии Казани и Комитета по делам детей и молодежи. Самые активные студенты смогут выиграть подарочный набор от бренда «Молодежь Казани».

В 15.00 на катке в парке «Черное озеро» состоится праздник, в программе которого — различные интерактивные зоны, фуд-корт с бесплатным безалкогольным глинтвейном и чаем, зоны знакомств, совместимости пар и многое другое. Развлекать гостей будут ростовые куклы: символ Казани — Зилант и символ КАИ — Пилот.

Кульминацией праздника станет выступление диджеев Сулеймана и BUBBLEGUM. Для студентов также выступит автор-исполнитель BEKU.

#день студента #вузы татарстана #Деловой понедельник
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