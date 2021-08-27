В Казани День бокса отметили поединками и флешмобом

Фото: Салават Камалетдинов

День бокса в Казани около 500 спортсменов отметили 30-минутной открытой тренировкой на площади Тысячелетия. Перед началом занятия с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Я приветствую всех, кто пришел сегодня на открытую тренировку, посвященную Международному дню бокса. У нас в республике боксом занимаются 6 тыс. человек, из них 3 тыс. — это дети. Это говорит о том, что бокс в Татарстане любят и делают для его развития всё возможное», — сказал замминистра.

Фото: © Салават Камалетдинов

Далее слово для приветствия взяла депутат Государственной Думы России от Татарстана, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. «Я поздравляю с праздником всех спортсменов, которые занимаются этим самым мужественным, самым сильным видом спорта. Наши спортсмены никогда не были простыми статистами. Это они доказали уже не на одной международной арене. Это еще раз подтвердили и Олимпийские игры в Токио, где в сложнейших условиях боролись и побеждали россияне», — подчеркнула парламентарий.

Фото: © Салават Камалетдинов

В торжественной церемонии, посвященной празднованию Международного дня бокса, приняла участие и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. «Наверное, многие могут задаться вопросом, что связывает меня, профессионального спортсмена синхронного плавания, с боксом. Я отвечу — меня связывает с вами любовь к спорту. Спорт — это здоровье, сила и несгибаемая воля. И мне хочется пожелать вам каждый день ставить новые, более высокие цели. И [тогда] вы обязательно достигните олимпийских высот», — пожелала собравшимся спортсменам семикратная олимпийская чемпионка.

Фото: © Салават Камалетдинов

Закрыл торжественную церемонию президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев: «В этот день по всему миру проводятся мастер-классы, благотворительные мероприятия и флешмобы, посвященные боксу. Сегодня здесь, в Казани, на площади Тысячелетия, собрались истинные любители бокса. И это еще раз доказывает, что бокс становиться всё более популярным видом спорта и с каждым годом число его поклонников только увеличивается», — заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов

Перед началом открытой тренировки прошли два показательных трехраундовых боя среди юниоров и взрослых. После приветственных слов спортсменов, одетых в белые, красные и синие футболки, в рамках флешмоба построили по цветам российского флага. Прозвучал гимн бокса, а тренировка началась с разминки. Далее команда инструкторов, руководившая тренировкой, дала комбинации из фронтальной и боевой стойки и некоторые базовые элементы передвижения.