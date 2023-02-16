В Казани демонтируют шашлычную, голубятни и торговые объекты

Власти Казани предупредили о демонтаже очередной партии незаконно размещенных объектов. На этот раз под снос попадут более 70 торговых точек, будок охраны, заборов и других построек и конструкций. Список появился в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В первое распоряжение попали девять торговых объектов, в том числе кафе-шашлычная, киоски по продаже воды, павильон по улицам Фучика, Попова, Ломжинской, Окольной и другим.

Собственники могут демонтировать объекты добровольно — на это им отводится срок до 20 февраля. В противном случае их снесут в принудительном порядке до 21 мая. Они будут перемещены на базу хранения в Отарах (ул.Набережная).

Более 60 объектов демонтируют на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. На добровольный демонтаж заборов, будок охраны, голубятен и других объектов выделено пять дней (с момента публикации в сборнике). Принудительный демонтаж произойдет в течение 90 дней со дня истечения установленных сроков. Объекты отправят на участок по ул.Воровского в Казани.