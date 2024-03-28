В Казани демонтируют самовольно установленные торговые объекты и два автофургона

Еще семь объектов торговли, установленных владельцами незаконным путем, будут демонтированы и перенесены на базу хранения. Распоряжение опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

В перечень попали торговые объекты, расположенные по улицам Пионерская (вблизи дома №8), Максимова (у дома №7/6), Мавлютова (у №29), два автофургона, находящиеся по улицам Пионерская (у дома №8) и Павлюхина (№100), а также торговые павильоны по Дементьева (у дома №7б) и Зорге (земельный участок № 67в).

На 1 апреля владельцы могут самостоятельно демонтировать их, в противном случае их снесут в период с 2 апреля по 30 июня 2024 года, после чего переместят на базу хранения, расположенную по адресу: ул. Амирхана, №48.