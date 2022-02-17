В Казани демонтируют рекламную стелу на Оренбургском тракте

В Казани будут демонтированы две незаконно размещенные рекламные конструкции. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома Казани опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Согласно документу, будут демонтированы щитовая конструкция у дома №215 по улице Приволжская в Кировском районе и стела у дома №209б по Оренбургскому тракту.

«Заключить муниципальные контракты на оказание услуг по демонтажу, транспортировке и хранению незаконно размещаемых на территории г. Казани средств наружной рекламы и информации», — говорится в распоряжении.