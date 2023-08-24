В Казани демонтируют незаконные ларьки, гараж и 70 цепей, заборов и шлагбаумов

В Казани вновь объявили о демонтаже незаконно установленных объектов. На этот раз, помимо ларьков и гаражей, в список попали цепи, шлагбаумы, ворота и другие объекты – в общей сложности в списках их оказалось более 70. Распоряжения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома.

В первом из них указаны 5 торговых объектов и автофургонов. Они расположены по ул.Фучика, Белинского, Б. Урманче и переулку Осиновский. До 28 августа собственники могут демонтировать объекты самостоятельно, иначе их снесут в принудительном порядке.

Большинство обнаруженных объектов находится на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Снять цепи, убрать металлические столбики, демонтировать ограждения, шлагбаумы и заборы собственники смогут в течение пяти дней с момента публикации сборника. Принудительный демонтаж объектов произойдет не позднее чем через 90 дней с выхода документа.

Кроме того, демонтажу подлежит металлический гараж, который находится рядом с домом №9 по ул.Серова.