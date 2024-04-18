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В Казани демонтируют незаконно установленный торговый объект по ул. Вишневского
В Казани демонтируют самовольно размещенный торговый объект вблизи дома №51 по ул. Вишневского. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.
«В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на территории г.Казани<...>», – отмечается в тексте.
Собственнику необходимо убрать торговый объект в срок с 18 по 22 апреля, в противном случае его демонтируют в принудительном порядке в период с 23 апреля по 21 июля 2024 года и отвезут на базу хранения по адресу: ул. Ф. Амирхана, 48.
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