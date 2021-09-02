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Ру Тат
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2 сентября 2021  17:42

В Казани демонтируют незаконно размещенные автофургоны и киоски

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Самовольно установленные торговые павильоны, киоски и автофургоны в столице Татарстана будут демонтированы или перемещены в другие места. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Начальнику отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка Руслану Кондаурову поручено проконтролировать демонтаж незаконно размещенных объектов после истечения срока, выделенного для их добровольного перемещения.

Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам: ул. Пржевальского, вблизи дома №11а; пр. Победы, у дома №33; ул. Академика Глушко, вблизи дома №30; ул. Г. Кайбицкой, около дома №12; ул. Ю. Фучика, у дома №64; ул. Академика Глушко, вблизи дома №30; ул. Вишневского, вблизи дома №51; садовое товарищество «Залесный».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани будут выкуплены некоторые земельные участки, находящиеся в Кировском районе. 

#Казань #снос незаконных построек
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