В Казани демонтируют и восстановят два этажа здания бывшего ветинститута

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани ведется реставрация бывшего здания ветеринарного института. Объект находится в аварийном состоянии, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В процессе реставрации два верхних этажа — 3-й и 4-й — будут демонтированы и восстановлены заново. Кроме того, специалисты воссоздадут утраченный декор и конструктивные элементы фасадов, восстановят цветовое решение здания. Также на объекте установят архитектурную подсветку.

Как отметил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин, работа ведется под авторским и техническим надзором, под руководством ученых.

Одноэтажный дом был построен в первой половине XIX века для офицера Ф.К. Баумгартена. В 60-е годы XIX века он перешел в собственность жены купца А.И. Щербаковой — был надстроен деревянный второй этаж, который позднее был заменен на кирпичный.

В 1874 году здание снималось для размещения Казанского ветеринарного института, в 1891-1894 годах здесь учился будущий известный революционер Николай Бауман.

Спустя 22 года институт переехал в специально построенное здание на улице Ершова. Дом Щербаковой вместо него занял Учительский институт. В советские годы в нем размещались подразделения Педагогического института и общежития.

Четырехэтажным здание стало лишь в 1934 году.