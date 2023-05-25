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Общество 25 мая 2023 09:57

В Казани демонтируют еще восемь незаконных торговых точек

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В Казани демонтируют еще восемь торговых объектов и павильонов, которые были размещены на улицах самовольно и незаконно. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты, собственники которых не установлены, находятся на Мамадышском тракте, ул.Пионерской, Баумана, Девятаева и Зорге.

До 29 мая собственники смогут убрать их самостоятельно, в противном случае в срок до 27 августа демонтаж проведут принудительно. Затем объекты перевезут на базу хранения по пр.Амирхана, д.48.

#снос ларьков
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