Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани демонтируют еще восемь незаконных торговых точек
В Казани демонтируют еще восемь торговых объектов и павильонов, которые были размещены на улицах самовольно и незаконно. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Объекты, собственники которых не установлены, находятся на Мамадышском тракте, ул.Пионерской, Баумана, Девятаева и Зорге.
До 29 мая собственники смогут убрать их самостоятельно, в противном случае в срок до 27 августа демонтаж проведут принудительно. Затем объекты перевезут на базу хранения по пр.Амирхана, д.48.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»