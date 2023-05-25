В Казани демонтируют еще восемь незаконных торговых точек

В Казани демонтируют еще восемь торговых объектов и павильонов, которые были размещены на улицах самовольно и незаконно. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты, собственники которых не установлены, находятся на Мамадышском тракте, ул.Пионерской, Баумана, Девятаева и Зорге.

До 29 мая собственники смогут убрать их самостоятельно, в противном случае в срок до 27 августа демонтаж проведут принудительно. Затем объекты перевезут на базу хранения по пр.Амирхана, д.48.