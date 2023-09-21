В Казани демонтируют еще шесть незаконно установленных торговых объектов

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В Казани снесут еще шесть незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение заместителя руководителя горисполкома опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Владельцам отводится срок в четыре дня – с 21 по 25 сентября – на добровольный демонтаж, в противном случае ларьки снесут до 24 декабря 2023 года и отвезут на хранение по адресу: ул. Ф. Амирхана, 48.

В перечень под снос попали объекты, расположенные по адресам вблизи дома №131д по улице Декабристов, у дома №9 по улице Авзаловой, вблизи дома №5 по Белинского, у дома №13 по Революционной, вблизи дома №8 по Пионерской и у дома №100 по Павлюхина.